Графіки відключення світла у Сумах на 3 березня носять тимчасовий характер та вводяться через профілактичні роботи, пише Politeka.net.
Про це попередили у пресслужбі «Сумиобленерго».
Графіки відключення світла у Сумах на 3 березня пов’язані з технічним обслуговуванням електромереж та проведенням профілактичних заходів в межах міста. Відключення здійснюватимуться у чітко визначені години, тож мешканцям рекомендують заздалегідь планувати користування електроприладами та враховувати тимчасові перебої у електропостачанні.
З 9 до 17 години триватимуть обмеження. Вони носять локальний характер та діятимуть за наступними адресами:
- САД. ТОВ-ВО ”ТЕПЛИЧНИЙ” — №259, 501Z
- вул. Малинова — №1
З 8 до 16 години триватимуть вимкнення в Сумах, проте вони охоплять тільки будинки, що розташовані на вулицях:
- Пантелеймона Куліша — №1–56, 56А, 69/2, 80/2, 33/1, 42А
- Травнева — №1–2, 15–21
- Куликівська — №101, 103, 105, 107, 118, 118А, 119–124, 126, 128, 130, 132, 134
- Миколи Леонтовича — №1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34
- Демиденківська — №47А, 49, 49/1, 49/3, 50, 51, 52, 54, 56
- Центральної Ради — №1–4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12/2, 12А, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 27
- Польова — №3А, 4, 5, 5А, 6, 6/1, 7, 9, 9А
- Сергія Табали (Сєвєра) — №49, 51, 53А, 53/1, 57, 59/1, 61, 63, 65, 67, 74, 76
- Гетьманський — №1, 3
- Островського — №69/2
- Данила Галицького — №136, 136/2, 138
- Генерала Чупринки — №2, 4
- Горобинова — №7
- Паркова — №1
- Василя Филоновича — №1
- Луганська — №45, 46, 48
- Шкільна — №1–6, 4/1, 5А–5Г
