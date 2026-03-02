Графіки відключення світла у Сумах на 3 березня пов’язані з технічним обслуговуванням електромереж.

Графіки відключення світла у Сумах на 3 березня носять тимчасовий характер та вводяться через профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Сумиобленерго».

Графіки відключення світла у Сумах на 3 березня пов’язані з технічним обслуговуванням електромереж та проведенням профілактичних заходів в межах міста. Відключення здійснюватимуться у чітко визначені години, тож мешканцям рекомендують заздалегідь планувати користування електроприладами та враховувати тимчасові перебої у електропостачанні.

З 9 до 17 години триватимуть обмеження. Вони носять локальний характер та діятимуть за наступними адресами:

САД. ТОВ-ВО ”ТЕПЛИЧНИЙ” — №259, 501Z

вул. Малинова — №1

З 8 до 16 години триватимуть вимкнення в Сумах, проте вони охоплять тільки будинки, що розташовані на вулицях:

Пантелеймона Куліша — №1–56, 56А, 69/2, 80/2, 33/1, 42А

Травнева — №1–2, 15–21

Куликівська — №101, 103, 105, 107, 118, 118А, 119–124, 126, 128, 130, 132, 134

Миколи Леонтовича — №1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34

Демиденківська — №47А, 49, 49/1, 49/3, 50, 51, 52, 54, 56

Центральної Ради — №1–4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12/2, 12А, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 27

Польова — №3А, 4, 5, 5А, 6, 6/1, 7, 9, 9А

Сергія Табали (Сєвєра) — №49, 51, 53А, 53/1, 57, 59/1, 61, 63, 65, 67, 74, 76

Гетьманський — №1, 3

Островського — №69/2

Данила Галицького — №136, 136/2, 138

Генерала Чупринки — №2, 4

Горобинова — №7

Паркова — №1

Василя Филоновича — №1

Луганська — №45, 46, 48

Шкільна — №1–6, 4/1, 5А–5Г

