Індексація пенсій з 1 березня у Харківській області стартує у 2026 році з підвищенням виплат на 12,1%, передає Politeka.

Перерахунок охопить одержувачів, які отримують кошти через Пенсійний фонд.

Про це під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін. За його словами, підвищення перевищує рівень інфляції попереднього року на 4%, що дозволить громадянам похилого віку вже з березня отримувати більші суми.

Фінансова спроможність Пенсійного фонду стала визначальним чинником для такого рішення. Бюджет на 2026 рік сформований без дефіциту, його обсяг перевищує 1,2 трильйона гривень. Це забезпечує стабільні нарахування для понад 10 мільйонів людей.

Середній розмір виплат у 2026 році становить близько 6 500 гривень. Водночас більше ніж 4,3 мільйона осіб отримують менш як шість тисяч, тому перерахунок розглядають як частину ширшої програми підтримки літніх громадян.

Міністерство також готує оновлену модель пенсійної системи. За словами Дениса Улютіна, триває робота над законопроєктом, який має гарантувати довгострокову стабільність та справедливий підхід для різних категорій одержувачів.

Також варто зауважити, що фахівці рекомендують стежити за повідомленнями Пенсійного фонду та перевірити актуальність особистих даних для своєчасного зарахування коштів. Очікується, що Індексація пенсій з 1 березня у Харківській області стане одним із ключових соціальних рішень року та позитивно вплине на фінансову ситуацію тисяч родин.

