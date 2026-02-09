Дефіцит продуктів в Кіровоградській області не прогнозується, хоча ціни на соняшникову олію можуть змінюватися, повідомляє Politeka.

Навіть після російських ударів по олійних заводах масового браку товарів очікувати не слід. Внутрішнє споживання олії становить лише 5,6–8% від загального виробництва, що дозволяє зберігати достатній запас для внутрішнього ринку.

Міністерство економіки запевняє, що ціни залишаться стабільними. Водночас аналітики «АПК-Інформ» відзначають, що на вартість продукту можуть вплинути кілька факторів. За словами експертки Світлани Киричок, «ціна на соняшникову олію може підвищуватися через збільшений попит на експортні партії, меншу активність продажів аграріями та зростання виробничих ризиків».

Вона додає, що додаткові витрати виникають через дефіцит електроенергії, необхідність використання генераторів, логістику та страхування. Попри це, суттєвого подорожчання соціально важливого продукту чекати не варто.

Державне регулювання цін на соняшникову олію діє з 30 грудня 2021 року. Якщо роздрібна вартість підвищується на понад 15% — продавці повинні попереджати споживачів за 30 днів; при 10–15% — за два тижні; при 5–10% — за три дні. Торгова надбавка не перевищує 10% оптової ціни виробника або митної вартості.

Таким чином, дефіцит продуктів в Кіровоградській області залишатиметься мінімальним, а державний контроль допомагає стримувати можливе підвищення цін на соняшникову олію для населення.

Місцевим жителям радять слідкувати за актуальними цінами та планувати покупки, але панікувати не варто.

