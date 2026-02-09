Дефицит продуктов в Кировоградской области не прогнозируется, хотя цены на масло подсолнечное могут меняться, сообщает Politeka.

Даже после российских ударов по масляным заводам массовой нехватки товаров ожидать не следует. Внутреннее потребление масла составляет всего 5,6–8% общего производства, что позволяет сохранять достаточный запас для внутреннего рынка.

Министерство экономики уверяет, что цены останутся стабильными. В то же время, аналитики «АПК-Информ» отмечают, что на стоимость продукта могут повлиять несколько факторов. По словам экспертки Светланы Киричек, «цена на подсолнечное масло может повышаться из-за увеличенного спроса на экспортные партии, меньшей активности продаж аграриями и роста производственных рисков».

Она добавляет, что дополнительные расходы возникают из-за дефицита электроэнергии, необходимости использования генераторов, логистики и страхования. Несмотря на это, существенного подорожания социально важного продукта ждать не стоит.

Государственное регулирование цен на подсолнечное масло действует с 30 декабря 2021 года. Если розничная стоимость повышается более чем на 15% — продавцы должны предупреждать потребителей за 30 дней; при 10–15% — через две недели; при 5-10% - за три дня. Торговая прибавка не превышает 10% оптовой цены производителя или таможенной стоимости.

Таким образом, дефицит продуктов в Кировоградской области будет минимальным, а государственный контроль помогает сдерживать возможное повышение цен на подсолнечное масло для населения.

Местным жителям советуют следить за актуальными ценами и планировать покупки, но паниковать не стоит.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Кировоградской области: с какими еще проблемы столкнутся украинцы.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Кировоградской области: как выросли цены на базовые товары.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Кропивницком: что обязательно нужно сделать для получения помощи.