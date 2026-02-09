Подорожчання проїзду в Одеській області пов’язане з ростом цін.

Подорожчання проїзду в Одеській області набрало чинності з початку 2026 року і торкається як місцевих, так і міжміських маршрутів, повідомляє Politeka.

Найбільші зміни відчули пасажири рейсу №560 «Білгород-Дністровський — Одеса». Квиток тепер коштує 200 гривень замість 160, що додає близько 40 гривень до щомісячних витрат родин. Місцеві жителі зазначають, що це відчутно впливає на сімейний бюджет.

Перевізники пояснюють, що подорожчання проїзду в Одеській області пов’язане з підвищенням цін на пальне, зростанням витрат на обслуговування транспорту та забезпеченням безпечного й регулярного функціонування маршрутів. Громада активно обговорює нові тарифи та очікує можливих коригувань у майбутньому.

Розклад відправлень із Білгорода-Дністровського: 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:50, 18:00. Зворотні рейси з Одеси (АС Старосінна): 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00. Перевізники радять уточнювати актуальний графік у диспетчерів через можливі зміни.

У обласному центрі триває розширення мережі соціальних автобусів. Новий безкоштовний маршрут «просп. Свободи — вул. Архітекторська» дублює трамвай №27 і забезпечує зручне сполучення між районами, що особливо актуально під час перебоїв електропостачання.

Фахівці радять планувати поїздки та перевіряти розклад, щоб мінімізувати вплив підвищених тарифів і зберегти комфорт під час користування транспортом.

