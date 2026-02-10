Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області пов’язане зі зростанням мінімальної зарплати, здорожчанням електроенергії, пального та матеріалів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області набуло чинності з початку 2026 року й охоплює водопостачання, каналізацію та вивезення сміття у місцевих громадах, повідомляє Politeka.

За новими розцінками кубометр централізованої води коштує 55,74 грн, водовідведення — 38,28 грн. Вивезення побутових відходів подорожчало приблизно на 17%. Для мешканців багатоповерхівок із контейнерною системою встановлено щомісячний платіж 48,14 грн за одну особу. У приватному секторі ціна становить 48,14 грн за контейнер або 40,02 грн без нього. Перевезення змішаних відходів обійдеться у 127,49 грн за кубометр для населення, 138,74 грн — для бюджетних установ і 182,48 грн — для інших організацій.

В управлінні житлово-комунального господарства пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області пов’язане зі зростанням мінімальної зарплати, здорожчанням електроенергії, пального та матеріалів, а також підвищеним податковим навантаженням. Раніші ставки не покривали витрат підприємств і могли погіршувати якість обслуговування.

Частину додаткових витрат компенсують субсидії та пільги для соціально вразливих категорій. Це дозволяє підтримувати стабільну роботу мереж, своєчасно виплачувати зарплати та забезпечувати безперебійне водопостачання й каналізацію.

Фахівці радять планувати щомісячні витрати, відстежувати офіційні повідомлення та вчасно оплачувати рахунки. Такі дії допомагають уникнути заборгованості та зберегти стабільність і якість комунальних послуг у громаді.

