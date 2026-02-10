Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області також обумовлене додатковим навантаженням на інженерну систему.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області набуло чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни торкнулися водопостачання, водовідведення та утримання інженерної інфраструктури у місцевих громадах. Нові суми впливають на щомісячні платежі жителів незалежно від типу житла.

Кубометр води тепер коштує 38,14 гривні, а водовідведення — 42,10 гривні з ПДВ. Тарифи враховують фактичні витрати на обслуговування мереж, зарплати персоналу та забезпечення стабільності системи.

У комунальному підприємстві «Костопільводоканал» пояснюють, що підвищення тарифів пов’язане з ростом цін на електроенергію, паливо та матеріали, а також необхідністю утримання резервних установок. Такі заходи гарантують безперебійну роботу мереж навіть під час аварій або планових ремонтів.

Фахівці підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області також обумовлене додатковим навантаженням на інженерну систему. Зростання споживання, незаконні підключення та відсутність індивідуальних лічильників у деяких будинках підвищують витрати на підтримку мереж. Нові ставки порівняли з показниками сусідніх громад, а методику розрахунків узгодили з державними нормами.

Мешканцям радять завчасно планувати щомісячний бюджет, передавати показники лічильників і стежити за офіційними повідомленнями. Своєчасна оплата забезпечує стабільне водопостачання, нормальну роботу каналізаційних мереж і відсутність заборгованості.

Дотримання простих правил економії води та планування витрат допомагає зменшити платіжки та підтримати стабільну роботу комунальних мереж у громаді.

