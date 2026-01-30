Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области позволяет привести финансовую модель предприятия в соответствие с реальными затратами.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области вступило в силу с 1 января 2026 г. и касается вывоза мусора и содержания жилищного фонда, сообщает Politeka.

Для частного сектора новая ставка составляет 37,50 грн в месяц с одного человека. Жители многоквартирных домов будут платить 36,55 грн. Платежи начисляются автоматически с начала года.

В коммунальном предприятии "Менакоммунуслуга" украинцам объясняют, что изменения обусловлены экономическими факторами: ростом цен на топливо, расходами на обслуживание техники и пересмотром зарплат работников.

Власти отмечают, что новые тарифы обеспечивают стабильную работу систем обращения с отходами и поддержание качества услуг в периоды повышенной нагрузки.

На последнем заседании городского совета обсуждались также социальные программы. В частности, программа «Восстановление» была утверждена для возмещения расходов гражданам, чье жилье пострадало из-за боевых действий. Один из заявителей получил 30580 гривен на ремонтные работы.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области позволяет привести финансовую модель предприятия в соответствие с реальными затратами. Местным жителям советуют планировать ежемесячные расходы, следить за официальными сообщениями и оплачивать счета.

Также следует отметить, что регулярная уплата гарантирует бесперебойную работу систем жизнеобеспечения, предотвращает задолженность и штрафы, а также поддерживает жилую инфраструктуру в надлежащем состоянии.

