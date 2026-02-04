У зв’язку з ремонтними роботами у Вінницькій області складено графіки відключення електроенергії 5 лютого.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 5 лютого вводяться в окремих населених пункатх через планові роботи в мережах, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

Енергетики «Вінницяобленерго» проводитимуть планові технічні роботи на електромережах, які тимчасово можуть вплинути на стабільність електропостачання. У зв’язку з цим у Вінницькій області затверджено графіки відключення електроенергії 5 лютого.

В Калинівській громаді обмеження будуть діяти з 10 до 16 години. У цей період знеструмлять будинки в населеному пункті Калинівка:

вулиця Віталія Бондаренка: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17;

вулиця Залізнична: 1, 2, 3, 4;

вулиця І. Франка: 1, 1Н, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8Н, 9Н, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Н, 14, 15, 16, 17, 17Н, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 26Н, 27, 28, 28Н, 28НН, 28НН, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34Н, 35, 36, 38, 40, 42, 42А;

вулиця Медична: 1, 1Н, 2, 3, 4, 5, 7, 7Н, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;

вулиця Олександра Данилюка: 1, 2, 3, 3Н, 4, 5, 6, 7, 7Н, 8, 8Н, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16Н, 17, 18, 19, 20, 21, 21Н, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 39Н, 41, 43, 45, 47, 49;

провулок Шкільний: 1.

В Тульчинському районі вводяться додаткові обмеження. Вони триватимуть з 10 до 16 години в наступних населених пунктах:

Журавлівка вулиці:

Петра Штуля: 2, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27

Польова: 2, 2Д, 6, 10, 12, 16, 18, 26, 26Д, 28, 30, 32

Садова: 45, 80, 82, 90, 90Д, 92, 96, 98, 104, 106, 108, 110, 112

Маяки вулиці:

Заводська: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 48

І. Франка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 22Д, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31

Лесі Українки: 1, 1/52, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52

Лісова: 1, 1Д, 2, 2Д, 3, 3Д, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 14Д, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 27Д, 28, 30, 30Д, 31, 31Д, 33, 34, 35, 37, 38

Маяківська: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8Д, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47

Молодіжна: 1, 1/53, 2, 2Д, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23Д, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53

Польова: 31

Привокзальна: 1А, 2, 3, 3А, 3А/1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27А, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 41, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60

Центральна: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 28Д, 29, 30А, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 44Д, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121А, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 140.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті «Вінницяобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії Viber та Telegram.

