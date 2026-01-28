Безкоштовні продукти для ВПО у Вінницькій області надаються, щоб забезпечити базові потреби в їжі та підтримати сім’ї у складних умовах.

Безкоштовні продукти для ВПО у Вінницькій області регулярно роздають у центрі «ЯМаріуполь. Вінниця», повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці організації, кожна маріупольська родина може отримати безкоштовні продукти для ВПО у Вінницькій області.

Роздача можлива раз на місяць. За словами організаторів, такі пакунки допомагають забезпечити щоденний раціон та полегшують побут тим, хто переїхав через війну.

Безкоштовні продукти для ВПО у Вінницькій області формуються з базових харчів, серед яких чай і цукор, крупи та макарони, консерви й кукурудза, а також інші товари, необхідні для приготування повноцінних страв.

Одна із бенефеціарів поділилася своїми вражннями від отриманого набору. Вона зазначила, що дуже вдячна за постійну допомогу.

У наборі гарний склад з базовими товарами для харчування на кожен день, з якого можна багато чого приготувати. Кожна родина може отримати допомогу один раз на 31 день у центрі «ЯМаріуполь. Вінниця».

Організація знаходиться на вулиці Соборна, 50. Працівники центру зазначають, що розподіл продовольства проводиться систематично, щоб усі, хто цього потребує, могли розраховувати на підтримку.

Варто відзначити, що така гумнітарна підтримка є частиною комплексної допомоги, яка включає не лише харчування, а й соціальну допомогу для переселенців.

Центр надає інформацію про інші послуги, допомагає з юридичними та соціальними питаннями, а також консультує сім’ї щодо організації побуту в нових умовах.

Завдяки постійній роботі волонтерів та співпраці з Маріупольською міською радою, вдається трохи покращити життя тих, хто змушений був втікати від війни.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху поїздів у Вінницькій області: популярні маршрути зазнали змін

Також Politeka повідомляла, Новий графік руху транспорту у Вінницькій області: актуальний розклад на січень 2026

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Вінницькій області: кому призначається виплата, перелік важливих умов