Нова система оплати за проїзд у Вінниці запровадила QR-коди, які дозволяють пасажирам швидко і зручно купувати квитки.

Нова система оплати за проїзд у Вінниці почала працювати з появою кольорових QR-кодів, призначених для клієнтів ПриватБанку та monobank, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці місцевої транспортної компанії, нова система оплати за проїзд у Вінниці означає, що всі пасажири можуть користуватися картками будь-якого банку.

А QR-коди поступово розміщуються в усіх автобусах і тролейбусах міста. Це рішення дозволяє забезпечити зручність для різних категорій пасажирів і спрощує процес перевірки квитків у транспорті.

За новою системою оплати за проїзд у Вінниці пасажири можуть купувати квиток через додаток «Приват24», скануючи QR-код, обираючи кількість квитків та банківську картку.

Електронний квиток зберігається в розділі «Ще — Транспорт — Міський транспорт». QR-коди ПриватБанку мають жовтий колір, що відрізняє їх від рожевих кодів monobank, які також діють у транспорті.

Містяни можуть розрахуватися й через застосунок monobank або камеру смартфона, з можливістю використання Google Pay, Apple Pay чи банківської картки. В такому випадку квиток одразу відображається на екрані пристрою.

Квиток, придбаний через будь-який з методів, діє протягом 60 хвилин, а в ньому вказано бортовий номер транспорту для точного контролю.

Якщо сторінка квитка випадково закрилась, її можна відновити через історію браузера. Для перевірки дійсності достатньо відсканувати QR-код, після чого застосунок monobank відобразить статус квитка.

У транспортній компанії міста наголошують, що такі нововведення значно спрощують процес розрахунку, робить його більш прозорим та зручним для всіх пасажирів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху поїздів у Вінницькій області: популярні маршрути зазнали змін

Також Politeka повідомляла, Новий графік руху транспорту у Вінницькій області: актуальний розклад на січень 2026

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Вінницькій області: кому призначається виплата, перелік важливих умов