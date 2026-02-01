Безкоштовні продукти для ВПО у Вінницькій області регулярно надають українцям, щоб підтримати їх у складних життєвих обставинах.

Безкоштовні продукти для ВПО у Вінницькій області забезпечують базовими товарами для харчування, які дозволяють організувати повноцінний щоденний раціон, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці благодійної організації «ЯМаріуполь», безкоштовні продукти для ВПО у Вінницькій області допомагають нашим громадянам відчувати підтримку в складні часи.

Гуманітарна підтримка направлена на родини з Маріуполя. Благодійна організація роздає продовольчі набори, що включають чай, цукор, крупи, макарони, консерви та кукурудзу.

Ця допомога значно полегшує життя переселенців, які не завжди мають змогу регулярно купувати необхідну їжу. За словами однієї з отримувачок наборів, пані Наталії, така підтримка є суттєвою.

Вона розповіла, що в наборі гарний склад з базовими безкоштовними продуктами харчування на кожен день. З цього можна багато чого приготувати.

Такі відгуки свідчать про те, що дана підтримка ВПО в Вінницькій області дає відчуття стабільності для людей, які опинилися далеко від дому.

Гуманітарну допомогу можна отримати один раз на 31 день у центрі «ЯМаріуполь. Вінниця», що розташований за адресою вул. Соборна, 50.

Тут переселенці можуть не лише забрати продуктовий набір, а й отримати інформаційну підтримку та консультації щодо інших видів допомоги.

Організація надає продовольство саме тим, хто цього найбільше потребує, підтримуючи родини з дітьми, літніх людей та осіб з інвалідністю. У набори включаються товари тривалого зберігання та ті, що найбільш затребувані у щоденному харчуванні.

