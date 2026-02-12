Дефіцит продуктів в Львівській області став очевидним навіть у супермаркетах та торгових точках.

Дефіцит продуктів в Львівській області став помітним на фоні різкого зменшення запасів жита, що може спричинити стрімке зростання цін на хліб, повідомляє Politeka.

Про ситуацію розповів Родіон Рибчинський, директор Спілки «Борошномели України».

За його словами, у 2025–2026 роках вітчизняні підприємства змушені будуть закуповувати сировину за кордоном, оскільки власних ресурсів практично немає. Уже зараз на ринку з’являється імпортне житнє борошно з Польщі та балтійських країн. Це суттєво впливає на собівартість продукції, адже національне виробництво не забезпечує навіть базові потреби.

Фермери масово відмовляються від вирощування жита через низьку врожайність — близько 40 центнерів на гектар, тоді як пшениця дає 60. Багато аграріїв переходять на більш прибуткові культури. Ситуацію ускладнило припинення постачання з Білорусі, яка раніше забезпечувала частину імпорту. Блокування логістики зробило стабільну доставку практично неможливою, і дефіцит продуктів в Львівській області став очевидним навіть у супермаркетах та торгових точках.

Ціна на тонну жита зросла з 6–7 тисяч гривень у 2024 році до 12–14 тисяч у травні 2025-го. Вартість борошна підскочила з 10 до 18–20 тисяч гривень. Це може спричинити підвищення цін на хліб до 40–50 гривень за одиницю, а деякі підприємства вже розглядають тимчасову зупинку виробництва через зниження прибутковості.

Експерти радять мешканцям стежити за змінами на ринку та планувати покупки заздалегідь, щоб уникнути непередбачених витрат і забезпечити достатню кількість хлібобулочних виробів у домогосподарствах.

