Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відображає реальні витрати підприємства.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області набуло чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Нові розцінки стосуються водопостачання та водовідведення у громадах, повідомляють місцеві адміністрації.

У тарифах враховано витрати на електроенергію, обслуговування обладнання та заробітну плату персоналу. Це дозволяє забезпечити стабільну роботу систем водопостачання і каналізації протягом року без перебоїв.

У Ставищенській територіальній громаді кубометр води коштує 30,54 грн без ПДВ та 36,65 грн з податком. Водовідведення — 36,21 грн без податку та 43,45 грн з ПДВ. Інформацію про оновлення оприлюднено на офіційному порталі громади та через публічні оголошення.

Контроль за дотриманням нових ставок здійснює заступник селищного голови. Місцеве ЖКП пояснює, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відображає реальні витрати підприємства та гарантує безперебійне водопостачання.

Влада радить жителям планувати сімейний бюджет, відстежувати актуальні повідомлення та оплачувати рахунки вчасно. Для соціально вразливих категорій передбачені пільги та державна підтримка, що зменшують фінансове навантаження.

Експерти підкреслюють, що своєчасне планування платежів допомагає уникнути боргів і підтримує надійну роботу інфраструктури громади.

Незважаючи на це, в області є також хороші новини. Зокрема, жителі мають можливість отримати безкоштовне житло.

Доступні варіанти дозволяють забезпечити безпеку та базові умови для життя, особливо для тих, хто змушений був залишити рідні домівки через бойові дії.

