Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області та підтримує фінансову стабільність домогосподарств.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області набрало чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни торкнулися вартості водопостачання та каналізації у місцевих громадах, повідомляє Ренійська міська рада.

Причиною зростання є підвищення мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та тарифів на електроенергію, що вплинуло на фактичні витрати підприємства.

За новими розцінками, кубометр води коштує 38,87 грн, що на 7,2% більше порівняно з попередньою ставкою. Послуга водовідведення зросла до 47,62 грн за кубометр, на 17,4% перевищуючи попередні тарифи.

У «Водоканалі» уточнюють, що старі ціни покривали лише 91% витрат. Додаткові витрати пов’язані з підвищенням зарплат працівників, електроенергії та соціальними коригуваннями. План на 2026 рік передбачає подачу понад 478 тисяч кубометрів води та прийом близько 255 тисяч кубометрів стоків.

Експерти радять мешканцям фіксувати показники лічильників, економно використовувати ресурси та планувати сімейний бюджет. Це допомагає пом’якшити наслідки підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області та підтримує фінансову стабільність домогосподарств.

Громада наголошує на важливості своєчасної оплати рахунків та перевірки офіційних повідомлень. Соціально вразливі категорії можуть розраховувати на пільги або державні субсидії, що частково зменшують навантаження на бюджет.

Раціональне користування водою і каналізаційними послугами забезпечує безперебійну роботу мереж і допомагає уникнути непередбачених проблем у будинках.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.