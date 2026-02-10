Знайти роботу для пенсіонерів у Чернігові стало значно простіше.

Робота для пенсіонерів у Чернігові залишається затребуваною через можливість поєднати стабільний дохід із помірним навантаженням, повідомляє Politeka.

На ринку праці з’являються пропозиції, орієнтовані на людей старшого віку з різним досвідом та рівнем підготовки.

Серед актуальних вакансій на платформі work.ua — посада прибиральниці у компанії «Сівертекс». Заробітна плата становить 10 000 гривень. Обов’язки включають догляд за виробничими приміщеннями, сортування відходів та підтримання чистоти у санітарних зонах.

Роботодавець забезпечує офіційне оформлення, фіксований графік з 7:00 до 15:30 та комфортні умови праці. У колективі, за словами компанії, працюють люди різного віку, що сприяє спокійній робочій атмосфері.

Ще одна робота для пенсіонерів у Чернігові — вакансія електромонтера на деревообробному комбінаті «Сіхе Україна». Рівень оплати коливається від 25 300 до 27 500 гривень і залежить від кваліфікації та стажу.

Вимоги до кандидатів передбачають профільну освіту, групу з електробезпеки не нижче третьої, навички читання схем, уважність та відповідальність. Досвід роботи на виробництві розглядається як перевага.

Підприємство пропонує соціальні гарантії, можливість професійного розвитку та сучасне оснащення. Локація зручна для доїзду громадським транспортом, а графік роботи — змінний, чотири дні через два.

Також у місті доступна вакансія помічника оператора. Оплата стартує з 11 000 гривень, додатково передбачені бонуси та чайові. Працевлаштування офіційне, з позмінним режимом, а новим співробітникам надають навчання та підтримку під час адаптації.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Чернігівській області: що варто зробити для отримання виплат.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: де готові платити від 30 тисяч.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області: коли і кому чекати змін.