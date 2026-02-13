Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області також пов’язане з додатковим навантаженням на систему.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області набуло чинності з початку 2026 року та стосується водопостачання, водовідведення та утримання інженерної інфраструктури у громадах, повідомляє Politeka.

Нові ставки впливають на щомісячні платежі всіх мешканців, незалежно від типу житла. Кубометр води тепер коштує 38,14 грн, водовідведення — 42,10 грн із ПДВ. Розрахунки враховують обслуговування мереж, зарплати працівників та резервні ресурси для безперебійної роботи систем.

У комунальному підприємстві «Костопільводоканал» пояснюють, що підвищення тарифів пов’язане зі здорожчанням електроенергії, пального та матеріалів. Додатково враховано необхідність резервних установок, щоб забезпечити роботу під час аварій або планових ремонтів.

Фахівці підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області також пов’язане з додатковим навантаженням на систему. Зростання споживання, незаконні підключення та відсутність індивідуальних лічильників у деяких будинках збільшують витрати на підтримку мереж. Нові розцінки узгоджені з державними нормами та відповідають показникам сусідніх громад.

Мешканцям радять планувати щомісячний бюджет, передавати показники лічильників і стежити за офіційними повідомленнями. Своєчасна оплата допомагає уникнути заборгованості й гарантує стабільне водопостачання та нормальну роботу каналізаційних систем.

Додатково експерти рекомендують економити ресурси, встановлювати сучасні лічильники та контролювати споживання. Це зменшує платіжки, підвищує ефективність мереж і підтримує фінансову стабільність домогосподарств.

