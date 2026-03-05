Графіки відключення світла у Рівненській області на 6 березня встановлено через планові та профілактичні роботи, пише Politeka.net.
Про це попередили в пресслужбі «Рівнеобленерго».
Енергетики оприлюднили детальний перелік адрес, де 6 березня проводитимуться профілактичні та технічні роботи. Графіки відключення світла у Рівненській області на 6 березня пов’язані з обслуговуванням електромереж, модернізацією обладнання та іншими заходами, спрямованими на підвищення надійності електропостачання в регіоні.
У населеному пункті Вовковиї з 09:00 до 17:00 електропостачання тимчасово обмежать за визначеними адресами:
- Заводська 41
- Зелена 17, 4
- Перемоги 2, 53
- Шевченка 1, 18, 30, 32а, 35, 52, 64, 76, 79, 86
- Шевченка 2 100, 101, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 131, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 92, 93, 95, 96, 99
- Широка 15, 25, 30, 7, 79
У селі Береги планові роботи на мережах проводитимуться з 09:00 до 17:00, що спричинить тимчасові відключення на певних вулицях:
- Шкільна 1, 10, 12, 13.
У селі Немовичі з 09:00 до 17:00 світло буде відсутнє на окремих вулицях:
- В'ячеслава Чорновола — № 10, 11, 13, 15, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 4, 6, 7, 8, 9
- Вербова — № 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 2А, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 6, 7, 8, 9
- Виноградна — № 13, 14, 3, 4, 6, 8
- Вишнева — № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8
- Героїв Крут — № 1, 12, 14, 4, 6
- Героїчна
- Гремяче — № 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 21, 22, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 49, 49А, 49Б, 5, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 6, 7, 8, 9
- Демократична — № 1, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 29А, 2А, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 6, 61, 7, 8, 9
- Зелена — № 12, 14, 16, 26, 28
- Зарічна — № 1, 11, 19, 6А, 9А
- Захисників України — № 1, 10, 12, 14, 14А, 16, 16А, 16Б, 18, 2, 20, 20А, 26, 33, 35, 36, 4, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 6, 61, 63, 69, 8
- Князя Острозького — № 1, 10, 10А, 11, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 22А, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 40, 42, 44, 44А, 46, 5, 50, 50А, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 76, 78, 8, 80, 80А, 82, 86, 88, 9, 9Б, 9В, 90, 92, 94, 9А
- Козацька — № 1, 2, 2А, 4, 6, 8
- Л. Українки — № 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 3, 4, 6, 8
- Лісова — № 1, 11, 12, 19, 21, 25, 7, 9
- Миру — № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 28А, 29, 3, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 6, 7, 8, 9
- Молодіжна — № 1, 3, 4, 7, 9
- Нова — № 24, 26, 3, 7
- Олександра Томчука — № 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 1А, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 34, 36, 4, 40, 42, 42А, 46, 5, 50, 52, 54, 56, 62, 7, 8, 9
- Островського — № 27, 43, 45, 57
- Передсілля — № 10, 11, 12, 13, 16, 18, 2, 21, 22, 24, 26, 3, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9
- Поляна — № 13
- Поліська — № 2, 9
- Поліської Січі — № 10, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 7, 8
- Підрихта — № 21, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 23, 25, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8
- Рівненська — № 1, 10, 11, 18, 1А, 2, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Свободи — № 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 6, 8
- Святослава Токарчука — № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 19, 1А, 1Б, 1В, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 35, 37, 4, 41, 42, 45, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9
- Тиха — № 1, 11, 13, 15, 16, 17, 2, 2Б, 25, 27, 3, 31, 35, 35А, 4, 5, 5А, 7А, 8, 9
- Федорова — № 22
- Хліборобів — № 10, 12, 14, 16, 2, 20, 26, 4, 6, 8
- Хміль — № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5К, 50, 50А, 52, 5А, 6, 7, 8, 9
- Центральна — № 1, 10, 101, 103, 105, 107, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 18Б, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 3А, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 4А, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 56А, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 8, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 9
- Широка — № 10, 11, 117, 12, 121, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 2А, 3, 30, 33, 35, 37, 3А, 4, 4Б, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 7, 71, 73, 75, 77, 79, 8, 81, 83, 85, 87, 89, 9, 93, 97
- Ювілейна — № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 4, 5, 6, 8, 9
- Ярослава Мудрого — № 1, 10, 11, 12, 17, 19, 2, 2А, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 7, 75, 8, 9
