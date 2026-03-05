Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області означає, що жителям варто заздалегідь планувати бюджет та стежити за оновленнями розцінок.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області набуло чинності, повідомляє Politeka.

У Київській області відсьогодні діють нові тарифи на комунальні послуги, зокрема водопостачання та водовідведення.

Місцева влада пояснює зміни зростанням витрат на електроенергію, обслуговування обладнання та заробітну плату персоналу.

У Ставищенській громаді кубометр води коштує 30,54 грн без ПДВ і 36,65 грн з податком, водовідведення – 36,21 грн без ПДВ та 43,45 грн із податком. Всі актуальні розцінки оприлюднені на офіційному порталі громади та через публічні оголошення.

Заступник селищного голови контролює дотримання нових тарифів. Місцеве ЖКП наголошує, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відповідає реальним витратам підприємства та гарантує безперебійне постачання води.

Влада радить мешканцям планувати бюджет заздалегідь, стежити за повідомленнями та оплачувати рахунки вчасно. Соціально вразливі громадяни можуть скористатися пільгами та державною допомогою для зменшення фінансового навантаження.

Експерти наголошують, що правильне планування платежів допомагає уникнути боргів і підтримує стабільну роботу комунальної інфраструктури.

Місцевих жителів закликають уважно слідкувати за змінами та оперативно реагувати на нові тарифи, щоб уникнути непорозумінь і забезпечити своєчасні виплати.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області означає, що жителям варто заздалегідь планувати бюджет та стежити за оновленнями розцінок.

Незважаючи на це, в області є також хороші новини. Зокрема, жителі мають можливість отримати безкоштовне житло.

Доступні варіанти дозволяють забезпечити безпеку та базові умови для життя, особливо для тих, хто змушений був залишити рідні домівки через бойові дії.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.