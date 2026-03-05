Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко прокоментував повідомлення Fox News про те, що США спонсорують і озброюють курдів для наступу на Іран, і пояснив, що це може означати, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«CNN пише, що ЦРУ працює над озброєнням курдських сил, аби спровокувати народне повстання в Ірані. За словами співрозмовників, адміністрація президента Трампа веде активні переговори з іранськими опозиційними групами та курдськими лідерами в Іраку про надання їм військової підтримки», – розповідає Олександр Мусієнко.

Курдські збройні угрупування, зазначає він, мають тисячі бійців, які діють уздовж іраксько-іранського кордону, переважно в Іракському Курдистані. Як він розповідає, декілька угрупувань з початку війни в Ірані опублікували заяви з натяком про неминучі дії і закликом до іранських ЗСУ перейти на їхній бік.

«Fox News написала про те, що нібито там рух почався, нібито вже гаряче і курди заходять хоча іранці це спростовують. Логічно, тому що без сухопутної операції це ж може розтягнутись надовго. А Washington Post уже пише, що деяких озброєнь американцям не вистачає і що чим більше Америка витратить там, тим менше отримаємо ми. Все, треба бути реалістами: чим довше ця війна триватиме, чим довше Іран матиме можливості змушувати США і партнерів витрачати запаси ППО, зокрема ракети до Patriot, тим менше у перспективі Україна може отримати», – пояснює Олександр Мусієнко.

Також, додає він, є інформація, що командувач Центрального командування, який відповідає за цю операцію, сказав, що вона триватиме щонайменше 100 днів, саме стільки США закладають. Отож, констатує експерт, США вирішили змінити цілі і підтримати велике повстання опозиціонерів в Ірані, щоб повалити владу, тому що режим тримається, все відбувається не так швидко, як планувалось.

