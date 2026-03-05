Дефіцит продуктів у Львівській області загострює молочну кризу-2026, повідомляє Politeka.

З початку лютого закупівельні ціни на сире молоко в Україні впали до 14 грн/кг, і аналітики прогнозують подальше зниження до 12 грн/кг, а часом і до 10–11 грн/кг. Для дрібних та середніх ферм це стає критичним викликом, оскільки прибутковість практично зникла.

Малі господарства особливо уразливі. Власники корів змушені скорочувати поголів’я, відмовлятися від посівів силосу і частково продавати худобу на м’ясокомбінати. За словами експертів, навіть тимчасова пауза в роботі ферми часто означає повне припинення молочного бізнесу.

Генеральний директор «Альфа Фуд Імпекс» Максим Залізняк зазначає, що виробництво сирого молока зараз перебуває на межі збитковості. Ферми на 100–200 корів практично не можуть покривати витрати. У господарствах із тисячами голів прибутковість тримається лише завдяки масштабності та ефективності.

Катерина Скрильник, власниця сімейної ферми на Полтавщині, пояснює: «Навіть при крафтовому виробництві сиру та продажу бичків утримати господарство важко. Додатково тиснуть нові правила благополуччя тварин, подорожчання енергії та нестача кредитів». За її словами, у їхньому селі поголів’я дійних корів скоротилося з 500 до 100 за кілька років.

Директор ферми «Перемога» Дмитро Соломаха підкреслює, що 12 грн/кг вже не межа. «Якщо ціна падатиме до 10–11 грн/кг, господарства будуть змушені ліквідувати третину або навіть половину поголів’я», — каже він. Основна причина падіння — перевиробництво та світові коливання цін на масло, сухе молоко й сири.

За словами виконавчого директора «Спілки молочних підприємств України» Арсена Дідура, зберегти конкурентоспроможність вдасться лише комбінованим операторам, які об’єднують виробництво молока й переробку, і шукають нові експортні ринки. Малі ферми, навіть об’єднавшись у кооперативи, залишаються фінансово уразливими.

Фахівці радять дрібним господарствам шукати нішеві ринки, організовувати власну переробку або спеціалізуватися на органічних продуктах. У найближчі 6–12 місяців ринок, ймовірно, очиститься від частини малих виробників, а ціни на сире молоко залишаться низькими.

Незважаючи на кризу, експерти прогнозують поступове відновлення ринку після третього кварталу 2026 року. Цьому можуть сприяти зростання споживання у країнах Азії та Африки, де населення реагує на падіння цін більш активно.

Проте відновлення повністю залежатиме від здатності українських фермерів оптимізувати витрати, зберегти поголів’я та підтримувати економіку господарств, наголошують учасники ринку.

Дефіцит продуктів у Львівській області змушує фермерів шукати нові шляхи виживання.

