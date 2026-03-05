Подорожчання продуктів у Києві вже помітно вплинуло на сімейні бюджети городян, адже середні цінники на ряд основних товарів суттєво підвищилися.

Подорожчання продуктів у Києві відбувається доволі стрімко, повідомляє Politeka.

За даними офіційного сайту Мінфіну, середня вартість скумбрії свіжемороженої склала 281,00 грн за кілограм, тоді як місяць тому вона була 258,01 грн.

Поточні ціни по магазинах відрізняються: Auchan і Novus продають скумбрію по 274,00 грн, а Megamarket – 295,00 грн, що демонструє різницю у вартості залежно від торгової мережі.

Не менш відчутним стало подорожчання продуктів у Києві в сегменті бакалії. Середня ціна пшона у лютому досягла 39,40 грн за кілограм, тоді як у січні вона становила 32,96 грн.

У Metro цінник на пшоно становить 38,90 грн, а в Auchan – 39,90 грн, що показує невелике коливання у межах торгових мереж. Фрукти також піднялися у ціні: яблука сорту Айдаред у лютому коштують в середньому 54,30 грн за кілограм.

Це на 6,46% більше, ніж у січні, коли середня вартість була 48,90 грн. У магазині Auchan наразі яблука продають по 54,30 грн за кілограм.

Експерти пояснюють, що подорожчання продуктів у Києві обумовлене комплексом факторів: зростанням витрат на логістику та енергопостачання, інфляцією, коливанням курсу долара та впливом війни на виробництво товарів харчування.

Виробники компенсують підняття цін на корми, електроенергію та заробітню плату, що безпосередньо впливає на витрати споживачів.

Навіть основні товари, такі як риба, крупи та фрукти, демонструють помітне підвищення вартості. Індекс споживчих цін на скумбрію у лютому склав 105,64%, на пшоно – 110,14%, а на яблука – 106,46%.

