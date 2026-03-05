У Києві запровадили обмеження руху транспорту через ремонт, що створило певні незручності для місцевих жителів.

Обмеження руху транспорту в Києві діятимуть тривалий час на вулиці Андрія Малишка, де дорожники виконують ремонт дощової каналізації, повідомляє Politeka.

Про обмеження руху транспорту в Києві проінформували на офіційному сайті міської ради з посиланням на КК "Київавтодор".

Йдеться про ділянку на перетині з вулицею Миропільською. Рух транспорту у цьому місці в Києві обмежують частково та поетапно в обох напрямках, аби забезпечити можливість проведення необхідних робіт.

Як уточнили у "Київавтодорі", ремонтні роботи спрямовані на оновлення інженерних мереж, які експлуатуються вже понад пів століття.

Дощова каналізація на цій вулиці була збудована більше 50 років тому і з того часу не проходила капітального ремонту.

Саме через зношеність мереж у цьому районі періодично виникали локальні підтоплення. Вони ускладнювали проїзд авто, особливо під час інтенсивних опадів.

У межах оновлення заплановано укладання нових трубопроводів, облаштування оглядових колодязів, встановлення люків і зливоприймачів, а також благоустрій прилеглої території після завершення основного етапу робіт.

Усе це має покращити стан інфраструктури та зробити пересування цією частиною міста більш безпечним. Таким чином, незручності мають тимчасовий характер і пов’язані виключно з проведенням необхідних відновлювальних заходів.

Особливу увагу приділяють ділянці поблизу станції метро «Чернігівська», адже тут щоденно спостерігається значний транспортний потік. Місцевим мешканцям наголосили, що потерпіти незручності доведеться до 20 березня 2026 року.

Останні новини України:

