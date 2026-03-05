У зв’язку з виконанням важливих заходів на 6 березня у Вінницькій області затверджено погодинні графіки відключення електроенергії.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 6 березня будуть тривати лише в частині регіону через заплановані роботи, пише Politeka.net.

Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті «Вінницяобленерго».

Фахівці енергетичної галузі проведуть профілактичні роботи, спрямовані на зміцнення стабільності електропостачання та недопущення аварій у мережах. У зв’язку з виконанням цих заходів на 6 березня у Вінницькій області затверджено погодинні графіки відключення електроенергії.

З 9 до 16 години електрику вимкнуть в населеному пункті Гавришівка. Знеструмлення охоплять наступні населені пункти:

Братів Михайлюків: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 38, 40, 44, 46, 50, 52, 54, 65, 72, 74, 76;

В. Стуса: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9А, 10, 11, 12, 13, 14;

Гагаріна: 12;

Задворного: 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 42, 44, 44А, 46, 50, 52, 56;

Київська: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;

Л. Ратушної: 1, 2/2, 3, 5, 6А, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 37А, 38; 12 А;

Сонячна: 34, 35;

Українська: 1, 2, 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14А, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34.

З 9 до 17 години в селі Біликівці будуть знеструмлені низка будинків, що розташовані за адресами:

вулиця Лісова 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20А, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 36

Також з 9 до 17 години світло зникне в місті Жмеринка. Вимикатимуть електрику в будинках, що знаходяться на вулицях:

Гвардійська: 7

Костельна: 35, 39, 40, 50, 52, 54, 60, 62, 64

Миколи Гоголя: 16, 18, 20

Народна: 9

Одеська: 21/2, 23, 23/3, 25, 29/24, 29А, 29Б, 33А, 35, 37, 39, 41, 45, 51, 51А, 51Б, 51Є, 55, 57, 57А, 59, 63А, 63А/21, 63А/7, 78

Озерна: 1, 3, 3А, 4, 5, 6

Оксамитова: 3, 3А, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Соборна: 11Л, 13, 15, 20, 22, 24, 28, 30, 30А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37/4, 38, 39, 40, 40А, 40А/15, 40З, 41, 43, 45, 46, 46А/2, 46А/3, 46А/4, 47, 48, 49, 51, 52, 52А, 53, 54, 54А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64А, 64Б, 64Д, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 75А, 76, 76/1, 78, 78А, 80, 80А, 82, 86А, 86А/5, 86Д, 95, 174

Солов'їний: 3, 4, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1

Трипільська: 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 20, 21, 22, 24, 24А, 26, 27, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42

Одеський (провулок/в'їзд): 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 16, 20, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 33, 33/1, 34

провулок Богдана Ступки: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

провулок Вінницький: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15

провулок Гвардійський: 8, 10, 12, 14, 16, 17

провулок Князя Острозького: 3, 3/1, 3/2, 3А, 6, 8, 10, 12

провулок Народний: 5, 9, 11, 16

провулок Партизанський: 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10

провулок Перекопський: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/1

