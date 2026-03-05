Графіки відключення світла у Харківській області на 6 березня сформовані з урахуванням планових ремонтних і профілактичних робіт.

Графіки відключення світла у Харківській області триватимуть 6 березня у частині населених пунктів регіону через планові та профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Харківобленерго», на яке посилаються кілька громад регіону.

Графіки відключення світла у Харківській області на 6 березня були заздалегідь підготовлені та сформовані з урахуванням планових ремонтних і профілактичних робіт на електромережах. Мета цих заходів – забезпечити стабільну роботу енергосистеми та підвищити надійність електропостачання для мешканців області.

з 8:00 до 17:00 години в Чугуївському районі в селищі Малинівка не буде електрики. У зв’язку з проведенням планових робіт тимчасово буде припинено електропостачання за такими адресами:

вул. Є. Ткаченка будинки: 36, 38, 40–53, 55–69, 69А, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103.

вул. Дружби будинки: 1–61, 55А.

вул. Миру будинки: 36, 38, 40–51, 53, 55, 57, 59.

З 8 до 16 години електрика зникне в селі Бердянка. Світла не буде в будинках, що розтаговані за адресами:

Лесі Українки — № 3, 4, 5, 8, 9, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30;

Центральна — № 1, 3, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 29, 31, 70А, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87;

Радянська — (всі будинки);

Садова — № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35;

Слобожанська — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

Степова — № 43

Також з 8 до 16 години триватимуть додаткові вимкнення в селі Орчик. Вони охоплять вулицю Нова — № 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57.

Крім цього, з 8 до 16 години знеструмлять село Новоселівка. Обмеження триватимуть лише за визначеними адресами:

Центральна — № 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;

Полтавська — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40;

Котляревського — (всі будинки).

