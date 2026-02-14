Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується за підтримки міжнародних партнерів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області стартувала в межах нового соціального проєкту, який покликаний підтримати людей старшого віку та родини у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Програма діє на території Харкова та Ізюма.

Ініціатива спрямована на мешканців, чиї домівки постраждали під час бойових дій або потребують відновлення після тривалого простою. Перевагу надають тим адресам, де роботи можна проводити без ризиків для життя.

Проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV» передбачає базові ремонтні заходи: заміну дверей і вікон, відновлення покрівлі, стін або стель. Обсяг допомоги визначають після технічної оцінки кожного помешкання.

Подати заявку можуть громадяни віком від 60 років, люди з інвалідністю, особи з тяжкими захворюваннями, багатодітні родини, самотні батьки, вагітні жінки та матері з малими дітьми. Кожне звернення розглядають індивідуально, навіть якщо частина документів відсутня.

Для участі потрібно надати посвідчення особи, підтвердження права власності та відомості про доходи. Соціальні працівники консультують заявників і допомагають оформити пакет документів без помилок.

Окремим напрямом проєкту передбачено домашній догляд для самотніх літніх громадян та людей із серйозними проблемами здоров’я. Фахівці допомагають у побуті, стежать за станом та забезпечують базові потреби.

За даними організаторів, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується за підтримки міжнародних партнерів і спрямована на покращення умов проживання та підвищення безпеки місцевих жителів.

Мешканцям радять уважно стежити за офіційними оголошеннями та звертатися на гарячу лінію, щоб отримувати актуальну інформацію щодо строків надання допомоги та подання заяв.

