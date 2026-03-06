Подорожчання продуктів у Київській області пов’язане зі зростанням витрат на транспортування, сезонними коливаннями.

Подорожчання продуктів у Київській області стало помітним для місцевих мешканців, свідчать останні дані супермаркетів, повідомляє Politeka.

Найбільше зросли ціни на рибу, фрукти та крупи, що безпосередньо впливає на сімейний бюджет.

Свіжоморожена скумбрія подорожчала до 281 грн за кілограм. У Megamarket її продають по 295 грн, а в Auchan і Novus – по 274 грн. У порівнянні із середньомісячною ціною січня (258,01 грн), підвищення склало понад 26 грн. Така динаміка відображає сезонний попит і витрати на логістику.

Яблука сорту Айдаред також подорожчали: середня ціна досягла 54,30 грн за кілограм. Минулого місяця вона становила 52,80 грн. Незначне зростання на 1,50 грн пояснюється підвищеним попитом та змінами у постачанні.

Крупа пшоно здорожчала найбільш суттєво серед бакалій: зараз середня ціна складає 39,40 грн за кілограм, що на 6,53 грн більше порівняно із січнем. У різних мережах варіюється від 38,90 грн у Metro до 39,90 грн у Auchan.

Експерти зазначають, що подорожчання продуктів у Київській області пов’язане зі зростанням витрат на транспортування, сезонними коливаннями та загальною інфляцією. Це змушує споживачів уважніше планувати покупки та порівнювати ціни у різних магазинах.

Фахівці радять звертати увагу на акції та обирати продукти з тривалим терміном зберігання. Також варто купувати товари про запас, коли ціни стабільні, аби мінімізувати витрати.

Загалом, тенденція підвищення вартості харчів у Київській області відображає загальнодержавні економічні процеси, і зберігатиметься щонайменше кілька тижнів. Споживачам рекомендують відстежувати індекс споживчих цін та онлайн-платформи для вигідних покупок.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: як скориговано нові ціни.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: хто отримає додаткові виплати в лютому.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Києві: на яких маршрутах зросли ціни.