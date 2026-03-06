Подорожчання продуктів в Харківській області не є критичним, проте вимагає від споживачів уважності при покупках.

Подорожчання продуктів в Харківській області торкнулося кількох основних категорій товарів, від хліба до овочів та молочних продуктів, повідомляє Politeka.

Середня вартість продуктів підвищилася, відображаючи сезонні коливання та витрати на логістику.

Хліб житній «Столичний» вагою 950 грамів у середньому коштує 46,60 грн. У Metro його продають саме за цією ціною, що на 2,20 грн більше порівняно із середньомісячним показником січня. Ціна коливалася протягом місяця, досягаючи максимуму 48,80 грн у середині лютого.

Молочні продукти демонструють подібну тенденцію. Сир твердий «Звени Гора» голандський 45% (285 гр) подорожчав до 214 грн. Місяцем раніше середня ціна становила 209 грн, тобто підвищення склало 5 грн. Найдешевші пропозиції фіксувалися на початку лютого – 169 грн, що пояснюють акційними пропозиціями та локальними коливаннями постачання.

Овочі також подорожчали: перець болгарський жовтий досяг середньої ціни 302,10 грн за кілограм. Максимальні значення – до 323,65 грн – спостерігалися наприкінці лютого, мінімум – 287,53 грн у перших числах місяця. Такі коливання пов’язані з сезонністю, транспортними витратами та попитом у регіоні.

Експерти зазначають, що подорожчання продуктів в Харківській області не є критичним, проте вимагає від споживачів уважності при покупках. Планування закупівель, порівняння пропозицій у різних супермаркетах та вибір акційних товарів допомагають зменшити навантаження на сімейний бюджет.

За прогнозами аналітиків, тенденція до помірного зростання цін збережеться у найближчі місяці, особливо на сезонні продукти та ті категорії, які залежать від імпорту або дорожнього транспортування.

