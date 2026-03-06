У Черкасах запровадили обмеження руху транспорту у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на тепловій мережі.

Обмеження руху транспорту в Черкасах ввели на вулиці Новопречистенській, де проводять заміну теплової мережі, повідомляє Politeka.

За інформацією пресслужби Черкаської міської ради, рух транспорту обмежили на відрізку між вулицями Гоголя та Благовісною.

Роботи виконує Черкаська ТЕЦ, яка проводить оновлення інженерних комунікацій. У міській раді зазначають, що ускладнення є тимчасовими та пов’язані виключно з необхідністю проведення ремонту.

Важливо, що незручності місцеві мешканці терпітимуть в період з 2 березня по 15 квітня 2026 року.

Водіям радять заздалегідь планувати маршрути та враховувати перекриття цієї ділянки. Водночас, у Черкасах уже діє ще одне тимчасове обмеження руху траснпорту.

До 7 березня продовжено заборону курсування автівок вулицею Гоголя через ремонт на каналізаційному колекторі. Таким чином, незручності охоплюють одразу кілька ділянок.

На тлі змін в організації проїзду авто, в місті також триває оновлення громадського транспорту. Цього тижня на маршрут № 31, який сполучає Хімселище з Дахнівкою, виїхав новий великомісний автобус марки Volvo.

Його випустив приватний перевізник «Чарз-Авто», що обслуговує цей напрямок. Автобус розрахований на понад 60 пасажирів і пристосований для людей з інвалідністю.

Директор підприємства Дмитро Донець повідомив, що автобус є низькопідлоговим і відповідає сучасним стандартам безпеки.

Салон обладнаний системами кондиціонування повітря та обігріву, що забезпечує комфорт як у спеку, так і в холодну пору року.

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Черкасах: що відомо про зміни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області: кому терміново потрібно написати заяву в Пенсійний фонд.