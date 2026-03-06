Пенсіонери, які є отримувачами доплат в Одеській області, цікавляться, чи є якісь зміни у розмірі надбавок у 2026 році.

Доплати для пенсіонерів в Одеській області з 1 січня 2026 року змінилися у зв’язку зі зростанням мінімальної пенсії, яка використовується як база для перерахунку надбавок за понаднормовий страховий стаж, повідомляє Politeka.

Як розʼяснили на офіційному сайті ПФУ, це означає, що пенсіонери в Одеській області, у яких страхового стажу більше за норму, отримують більшу доплату без необхідності подавати додаткові заяви.

Зокрема, зміни торкнулися жінок зі стажем понад 30 років та чоловіків із понад 35 роками страхового стажу, включно з тими, хто має пільговий стаж за Списком №1.

Щомісячна надбавка за кожен рік роботи понад норматив тепер становить 1% від мінімальної пенсії, тобто 25,95 гривні.

На практиці це означає, що жінка зі страховим стажем 40 років отримує 259,50 гривні замість 236,10 гривні торік, а чоловік із таким самим стажем – 128,75 гривні замість 118,05 гривні.

Таким чином, доплати для пенсіонерів в Одеській області зросли на 23,40 гривні для жінок і на 10,70 гривні для чоловіків.

Перерахунок відбувається автоматично, тож громадянам не потрібно подавати заяви. Пенсійний фонд України здійснює перерахунок з урахуванням актуального прожиткового мінімуму та наявного страхового стажу.

Якщо особа продовжує працювати, новий розмір виплат застосовується з місяця, що настає після звільнення. Крім того, у 2026 році в Україні відбулося підвищення базових соціальних показників та щорічна індексація пенсій.

Це частково компенсує вплив інфляції та зростання цін на споживчі товари. Завдяки цьому частина українців вже отримала підвищені пенсії у січні, а решта – отримає їх після проведення індексації у березні.

