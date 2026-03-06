Новий графік руху транспорту в Одесі передбачає запуск додаткового соціального автобусного маршруту, тому розповідаємо про це більше.

Новий графік руху транспорту в Одесі передбачає курсування автобуса за схемою тролейбусного маршруту №12 сполученням «вул. Архітекторська – вул. Святослава Ріхтера», повідомляє Politeka.

Як проінформували в пресслужбі міської ради, новий графік руху транспорту в Одесі означає запуск окремого маршруту, який почав діяти з 6 березня 2026 року і має забезпечити більш комфортне пересування для мешканців міста.

Автобуси в обох напрямках проходять через вул. Академіка Корольова, просп. Князя Ярослава Мудрого, просп. Небесної Сотні, вул. М. Комарова, площу Трибуни Героїв, вул. Академіка Філатова, пл. Бориса Дерев’янка та вул. Святослава Ріхтера.

Час відправлення від вул. Святослава Ріхтера встановлено на 06:15, 07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15 та 19:15, а від вул. Архітекторська – 06:15, 07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15

Відповідно до інформації міської ради, новий графік руху транспорту в Одесі враховує потреби мешканців, які щодня користуються соціальними маршрутами.

Особливо це стосується тих, хто проживає в віддалених районах та має обмежену можливість швидко дістатися центральних точок міста.

Міська рада звертає увагу на те, що деталі роботи маршрутів, зокрема зміни в розкладі та часі роботи, відхилення у курсуванні автобусів, можна дізнатися в інформаційному центрі за телефонами (048) 717-54-54 та (048) 717-54-77 з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 20:00.

За словами представників міської ради, введення нового маршруту спрямоване на зменшення навантаження на вже існуючі автобусні та тролейбусні лінії.

