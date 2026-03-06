Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується спільно з міжнародними партнерами.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області у 2026 році стартувала в межах соціальної ініціативи підтримки літніх громадян та вразливих родин, повідомляє Politeka.

Програму реалізують у Харкові та Ізюмі, орієнтуючи на відновлення пошкодженого житла та забезпечення базових потреб тих, хто постраждав від обстрілів або тривалий час перебував у небезпечних умовах.

Проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV» передбачає ремонт дверей, вікон, покрівлі, відновлення стін та стель. Обсяг робіт визначають після технічного огляду кожного помешкання.

Подати заявку можуть громадяни від 60 років, люди з інвалідністю, особи з тяжкими захворюваннями, багатодітні сім’ї, самотні батьки та вагітні жінки. Кожне звернення розглядають індивідуально, навіть якщо бракує частини документів.

Для участі необхідно надати паспорт, підтвердження права власності та довідки про доходи. Консультанти супроводжують заявників на всіх етапах оформлення.

Окремий напрямок передбачає домашній супровід самотніх літніх людей та громадян із серйозними проблемами здоров’я. Фахівці допомагають у побуті та щоденних справах.

Координатори підкреслюють, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується спільно з міжнародними партнерами та спрямована на покращення умов проживання. Мешканцям радять стежити за офіційними повідомленнями та звертатися на гарячу лінію для уточнення деталей участі.

Своєчасне подання документів дозволяє отримати підтримку швидше і забезпечити необхідні умови для безпечного проживання.

Кожен охочий може звернутися до центру, щоб скористатися гуманітарною допомогою для пенсіонерів у Харківській області та отримати підтримку у побуті та житлових питаннях.

