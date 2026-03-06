Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області доступне у приватних домоволодіннях із базовими зручностями.

Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області пропонують у сільській місцевості поблизу обласного центру та у Вільнянському районі, повідомляє Politeka.

Оголошення передбачають розміщення жінок на тривалий період із мінімальними побутовими вимогами.

За 30 кілометрів від Запоріжжя у напрямку Харкова готові надати кімнату в будинку з пічним опаленням. Помешкання обладнане швидкісним інтернетом, генератором, холодильником, морозильною камерою, мікрохвильовою піччю, електродуховкою та іншою кухонною технікою. Власник зазначає, що дрова заготовляє самостійно, а в разі потреби допоможе з оформленням довідки про проживання та реєстрацією. Від мешканки очікують посильної участі в прибиранні, готуванні їжі та щоденних справах.

Ще один варіант розташований у Вільнокур’янівському Вільнянського району. Там пропонують окрему кімнату жінці віком приблизно 27–45 років, яка опинилася у складних життєвих обставинах. У домі три приміщення, піч, балонний газ, швидкісний вайфай, генератор, побутова техніка. Туалет знаходиться надворі. Локація тиха, поруч річка, до міста курсують маршрутки, також є можливість доїзду автомобілем.

В обох випадках оплата за проживання не стягується. Натомість просять підтримувати порядок та дотримуватися домовленостей.

Таким чином, безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області доступне у приватних домоволодіннях із базовими зручностями та взаємною побутовою підтримкою.

Потенційним мешканкам радять заздалегідь уточнювати всі побутові нюанси, щоб уникнути непорозумінь у майбутньому.

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: хто скористається цією підтримкою.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Запоріжжі: частина українців потішать непоганою надбавкою, кому пощастить.