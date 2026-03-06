У Кіровоградській області продовжують надавати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів через соціальні установи та гуманітарні штаби.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області можна отримати у кількох державних закладах, повідомляє Politeka.

Йдеться не лише про видачу наборів з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області, а й про комплексну підтримку для тих, хто покинув власний дім через війну.

Зокрема, допомогу надає обласний соціальний центр матері та дитини. Тут приймають переселенців на ночівлю, а окремі родини з дітьми можуть залишатися на кілька днів у період пошуку постійного житла.

Людям створені умови для тимчасового проживання. Вони мають змогу приготувати їжу, скористатися гарячим душем та переночувати у належних умовах.

Центр забезпечує дитячим харчуванням, засобами гігієни для дітей та постільною білизною. Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів надають благодійники.

Звернутися можна за телефоном +380932946061. У закладі в Кіровоградській області приймають виключно внутрішньо переміщених осіб.

Ще одним осередком підтримки є Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної творчості Helen Arutunian. Тут можна отримати гуманітарну допомогу, а також консультацію психолога.

Під час повітряної тривоги люди мають змогу скористатися підвальним сховищем, де організоване чергування вночі. У понеділок, середу та п’ятницю об 11:00 проводять майстеркласи для дітей і дорослих.

Також у регіоні працює Гуманітарний штаб, де переселенці можуть отримати гарячі обіди, одяг, дитяче харчування та їжу із собою.

Пункт розташований у Школа НВК №26 ДНЗ ДЮЦ "Зорецвіт" за адресою Студентський бульвар, 21. Прийом здійснюють з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00.

