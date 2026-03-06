Дефіцит продуктів у Миколаївській області поки не вважають критичним.

Дефіцит продуктів у Миколаївській області може проявитися через нестачу гречки на внутрішньому ринку України, повідомляє Politeka.net.

За оцінками експертів аграрного сектору, цьогорічні обсяги збору цієї культури стали одними з найнижчих за останні десятиліття.

Про ситуацію повідомляє AgroReview із посиланням на виконавчого директора Міжнародної асоціації гречки Сергія Громового. За його словами, минулий сезон виявився складним для виробників, а врожайність круп’яної культури знизилася до рівня, який востаннє фіксували понад двадцять років тому.

Через скорочення виробництва попит на ринку перевищує пропозицію. У таких умовах постачання з-за кордону стає ключовим способом стабілізувати ситуацію. Раніше серед основних експортерів були Україна, Китай та росія, однак зараз картина змінилася: китайські компанії частіше закуповують зерно, а українські господарства не мають достатніх обсягів для активної торгівлі.

Окрему роль відіграють непрямі канали поставок. За словами експерта, прямий імпорт із росії заблокований через війну, однак продукція може потрапляти на ринок через інші держави. Зокрема, використовується схема з переробкою у Казахстані, після якої товар оформлюється як місцевий.

Аналітики прогнозують, що імпортні партії допоможуть стримати різке подорожчання. Орієнтовна ціна гречки може коливатися в межах 60–90 гривень за кілограм залежно від ситуації на ринку.

Водночас дефіцит продуктів у Миколаївській області поки не вважають критичним. Експерти припускають, що стабільність постачання та новий урожай здатні поступово вирівняти баланс між попитом і пропозицією.

