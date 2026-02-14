Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области осуществляется при поддержке международных партнеров.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области стартовала в рамках нового социального проекта, призванного поддержать людей старшего возраста и семьи в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Программа действует на территории Харькова и Изюма.

Инициатива направлена ​​на жителей, чьи дома пострадали во время боевых действий или нуждаются в восстановлении после длительного простоя. Предпочтение отдается тем адресам, где работы можно проводить без рисков для жизни.

Проект «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV» предусматривает базовые ремонтные мероприятия: замену дверей и окон, восстановление кровли, стен или потолков. Объем помощи определяется после технической оценки каждого помещения.

Подать заявку могут граждане от 60 лет, люди с инвалидностью, лица с тяжелыми заболеваниями, многодетные семьи, одинокие родители, беременные женщины и матери с малыми детьми. Каждое обращение рассматривается индивидуально, даже если часть документов отсутствует.

Для участия необходимо предоставить удостоверение личности, подтверждение права собственности и сведения о доходах. Социальные работники консультируют заявителей и помогают оформить пакет документов без ошибок.

Отдельным направлением проекта предусмотрен домашний уход для одиноких пожилых граждан и людей с серьезными проблемами здоровья. Специалисты помогают в быту, следят за состоянием и обеспечивают основные потребности.

По данным организаторов, гуманитарная помощь пенсионерам в Харьковской области реализуется при поддержке международных партнеров и направлена ​​на улучшение условий проживания и повышения безопасности местных жителей.

Жителям советуют внимательно следить за официальными объявлениями и обращаться на горячую линию, чтобы получать актуальную информацию о сроках оказания помощи и оказания заявлений.

