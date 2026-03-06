Завершення опалювального сезону в Полтавській області буде гнучким і залежатиме від фактичних погодних умов.

У 2026 році завершення опалювального сезону в Полтавській області відбуватиметься з урахуванням фактичної погоди, а не за заздалегідь встановленими датами, повідомляє Politeka.net.

Влада запевняє, що ресурсів для стабільного проходження сезону достатньо, і завершення відбудеться без перебоїв.

Віцепрем’єр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час брифінгу наголосив, що остаточне рішення щодо відключення тепла ухвалюватимуть залежно від температурного режиму.

«Ми готові працювати до 15 квітня, орієнтуючись на фактичну погоду. Запасів та ресурсів для стабільного завершення сезону вистачає», — сказав Кулеба.

Міністр уточнив, що на засіданні РНБО також прозвучала доповідь щодо наявних запасів енергоресурсів у регіоні.

Відповідно до чинного законодавства, початок і кінець опалювального періоду визначаються температурою повітря. Якщо середньодобова температура протягом трьох діб підряд перевищує +8 °C, органи місцевого самоврядування отримують право відключити централізоване опалення.

Таким чином, завершення опалювального сезону в Полтавській області буде гнучким і залежатиме від фактичних погодних умов, а місцеві комунальні служби працюватимуть за чітким графіком, щоб забезпечити стабільність для мешканців.

Нагадаємо, що торік відключення батарей відбувалося поетапно: тепло подавалося у житлові приміщення та соціальні установи за потребою. Мешканцям радили самостійно регулювати температуру в квартирах і стежити за показниками лічильників, щоб підтримувати комфорт і уникнути непорозумінь із тепломережею.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що сильно зросло в ціні.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: що необхідно для отримання.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області: як воно вплине на домогосподарства.