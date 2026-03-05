Прогноз погоди з 6 по 15 березня в Запоріжжі свідчить про чергування похмурих і сонячних днів, проте значних опадів не очікується.

Прогноз погоди з 6 по 15 березня в Запоріжжі розпочнеться з похмурих днів, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди з 6 по 15 березня в Запоріжжі надали синоптики на сайті sinoptik.ua.

6 березня місто опиниться під похмурим небом. Протягом усього дня хмари не розсіюватимуться, вранці можливий дрібний дощ зі снігом, а в другій половині дня опади не передбачаються.

Вночі температура утримається на рівні +3°, відчуватиметься як 0°, вдень стовпчики термометра піднімуться до +4°, а вітер сягатиме 4,8 м/с.

7 березня хмари залишатимуться на небі, температура коливатиметься від -2° вночі до +3° вдень, а опадів очікувати не варто.

Уже 8 березня у місті небо буде ясним весь день, температура підніметься до +6° вдень, а вітри залишатимуться слабкими, до 2,2 м/с.

Наступні дні принесуть більше стабільності та тепла. 9 березня синоптики передбачають ясне небо, без опадів, температура коливатиметься від -1° вночі до +10° вдень, вітер посилюватиметься до 3,9 м/с.

10 березня місто знову зустріне ясним ранком, температура вдень досягне +13°, а до вечора повітря охолоне до +5°, опади відсутні.

11 березня буде подібна ситуація: ясне небо триматиметься до вечора, температура вдень становитиме +13°, а вітер не перевищуватиме 3,1 м/с.

12 березня очікується подальше потепління, температура досягатиме +14° вдень, а вночі триматиметься на рівні +1°, небо залишатиметься ясним без опадів.

13 березня прогноз погоди з 6 по 15 березня в Запоріжжі передбачає ясний день з температурою вдень до +13°, вночі +2°, вітер не перевищуватиме 3,7 м/с.

14 і 15 березня місто знову матиме ясне небо з короткочасним затягуванням хмар після полудня, але ввечері небо знову очиститься.

Денна температура 14 і 15 березня коливатиметься від +11° до +6°, нічна від +2° до +3°, вітер залишатиметься на рівні 3,1–4,2 м/с, опадів не очікується.

