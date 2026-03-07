У Львівській області продовжують надавати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів через благодійні та громадські організації.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області можна отримати у кількох фондах та волонтерських центрах, які працюють із різними категоріями населення, повідомляє Politeka.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області спрямовані насамперед на сім’ї з дітьми і людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Зокрема, підтримку надає БО БФ "Карітас Львів УГКЦ”. Організація приймає звернення від внутрішньо переміщених осіб і надає необхідну допомогу. Для уточнення деталей потрібно телефонувати за номером +380673414688.

Ще одним осередком є Благодійний фонд "Карітас УГКЦ Львів”. Тут допомогу надають практично усім верствам населення.

Серед тих, хто може звернутися, є діти, літні люди, жінки, внутрішньо переміщені особи, малозабезпечені та багатодітні сім’ї.

Детальну інформацію щодо умов отримання підтримки можна дізнатися за телефонами +380965097557 та +380322767637.

Працює в регіоні й Центр Волонтерства "Корпорація добрих справ”. Тут допомагають людям, які дійсно цього потребують. Звертатися радять попередньо телефоном +380502596970 або +380630718146. І

нформацію також можна знайти на сторінці організації у мережі Facebook. Підтримку можуть отримати діти, літні люди, жінки, переселенці та малозабезпечені сім’ї.

Крім того, діє Благодійний Фонд "Анни Марії”. У фонді надають допомогу людям, які перебувають у складному становищі. Для звернення необхідно телефонувати за номером +380989159140.

Таким чином, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області залишаються доступними через низку благодійних фондів та волонтерських центрів.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Львові: з популярними товарами виникли проблеми, що відбувається.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львові: що відбувається з популярними товарами.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Івано-Франківській області: частина експресів не курсуватиме, "Укрзалізниця" видала деталі.