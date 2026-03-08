Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області викликало активне обговорення серед мешканців однієї з громад.

Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області стало темою наради у Калуській міській раді, повідомляє Politeka.

Під час зустрічі старости Сівко-Калуського старостинського округу та виконувача обов’язків старости села Голинь Василь Тимчишин заявив, що його не попередили про подорожчання проїзду в Івано-Франківській області.

За його словами, нині не визначено зонування, а вартість поїздки зросла настільки, що інколи вигідніше скористатися власним автомобілем.

Він навів конкретний приклад. Відстань від автостанції до мікрорайону Шахта становить близько 7 кілометрів. Раніше квиток на цьому напрямку коштував 24 гривні, тепер ціна піднялася до 31 гривні.

Такі зміни викликали хвилю невдоволення у соціальних мережах. Люди скаржаться на регулярне підвищення тарифів та невдовільний стан автобусів, які курсують до сіл.

Деякі мешканці наголошують, що по місту вартість квитка зростала поступово, тоді як на приміських маршрутах тарифи переглядають частіше.

Окремо обговорюється ситуація з поїздками до Пійла в Івано-Франківській області, де проїзд також подорожчав на 4 гривні.

Жителі зазначають, що належать до Калуської ОТГ і вважають мікрорайон Шахта частиною міста, тому очікують такого ж транспортного забезпечення, як у районах Хотінь, Загір’я чи Підгірки.

Крім приміських маршрутів, зміни торкнулися і міжміського сполучення. Квиток з Калуша до Івано-Франківська подорожчав на 2 гривні і тепер коштує 95 гривень.

Під час наради міський голова Андрій Найда пояснив, що тариф встановлює сам перевізник. Заступник міського голови Богдан Білецький уточнив, що нині договори укладені між перевізником та адміністрацією автостанції.

