Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області стала доступною завдяки запуску нових благодійних програм, спрямованих на підтримку людей старшого віку, повідомляє Politeka.net.

Про старт ініціативи повідомив фонд «Карітас Полтава». У місті запрацював соціально-реабілітаційний простір для громадян віком від 60 років, зокрема внутрішньо переміщених осіб.

Послуги надають безкоштовно мешканцям громади, які потребують регулярної підтримки. Проєкт реалізують у партнерстві з Caritas Luxembourg та Caritas Austria, приділяючи увагу фізичному самопочуттю й психологічній стабільності відвідувачів.

У межах роботи простору проводять базові медичні обстеження, соціальний супровід і консультації психолога. Фахівці перевіряють артеріальний тиск, рівень глюкози, сатурацію, виконують ЕКГ. Також доступні фізіотерапевтичні процедури, зокрема магнітотерапія, УВЧ, пресотерапія та сеанси у соляній кімнаті.

Окремий напрям передбачає заняття з лікувальної гімнастики для підтримки рухливості. Психологічну підтримку надають індивідуально й у груповому форматі, що допомагає знизити емоційне навантаження.

Для активного дозвілля організовують арттерапію, кінопокази, читацькі зустрічі, музичні та танцювальні події, а також творчі майстер-класи, які сприяють спілкуванню та соціальній взаємодії.

Щодня учасникам пропонують гаряче харчування.

Простір відкритий з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за адресою: Полтава, вулиця Семена Антонця, 24.

