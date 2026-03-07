Дефіцит продуктів у Харкові може призвести до зростання цін.

Дефіцит продуктів у Харкові поглиблюється через брак сезонних працівників на аграрних підприємствах, повідомляє Politeka.

Фермерські господарства шукають можливості зібрати врожай малини, полуниці, лохини та яблук. Частина українських збирачів виїжджає до країн ЄС, де пропонують вищі заробітки й кращі умови праці.

За даними Держстату, торік площа малинників сягала близько 5 тисяч гектарів. Для повноцінного збору потрібно орієнтовно 15 осіб на гектар, що становить понад 70 тисяч робітників. Голова Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник попереджає: без додаткових кадрів країна ризикує втратити частину врожаю 2026 року та позиції серед експортерів.

Подібна ситуація спостерігається й на плантаціях лохини, полуниці та яблук. Багато господарств знаходять лише половину необхідної кількості працівників. Основною причиною називають нижчі доходи порівняно з Польщею, Італією та Іспанією, де додатково забезпечують житлом і компенсацією проїзду.

Окремі компанії готові підвищувати оплату до 1500 євро на місяць, щоб втримати людей. Інші впроваджують механізований збір або дозволяють покупцям самостійно зривати ягоди за зниженою вартістю.

Для покриття нестачі бізнес звертається до рекрутингових агенцій, шукаючи кандидатів із Бангладешу, Непалу, Індії та африканських країн. Некваліфікованим пропонують близько 500 доларів, водіям та операторам техніки — до 800.

Водночас чинні норми передбачають складні умови для працевлаштування іноземців: високу мінімальну зарплату та оформлення дозволів. У парламенті зареєстровані ініціативи щодо спрощення процедур, однак конкуренція на ринку праці залишається суттєвою.

Експерти застерігають, що дефіцит продуктів у Харкові може призвести до зростання цін на ягоди й фрукти та скорочення обсягів постачання на зовнішні ринки. Фермери радять споживачам планувати закупівлі заздалегідь, аби уникнути нестачі сезонної продукції найближчими місяцями.

