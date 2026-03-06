Подорожчання проїзду у Вінницькій області вже вплинуло на один із популярних маршрутів.

Набуло чинності подорожчання проїзду у Вінницькій області на маршруті «Вінниця – Козятин», повідомляє Politeka.

Відтепер квиток коштує 120 гривень.

Оголошення про зміну тарифу з’явилося на початку року в мережі. Перевізники пояснили коригування зростанням витрат, що впливають на формування кінцевої суми. Йдеться про пальне, технічне обслуговування рухомого складу, оновлення деталей та інші виробничі потреби.

Журналісти звернулися за коментарем до представника асоціації перевізників Вячеслава Дармороса. Він підтвердив, що на цьому напрямку розцінка тривалий період не переглядалася. За його словами, рішення стало вимушеним кроком для збереження стабільної роботи рейсів.

Середній показник у регіоні становить 2 гривні 40 копійок за кілометр. Відстань між Вінницею та Козятином — 85 кілометрів. При цьому попередня оплата залишалася нижчою, ніж на багатьох інших міжміських сполученнях.

Для порівняння: поїздка до Хмільника протяжністю 63 кілометри обходиться у 161 гривню. У транспортних компаніях зазначають, що на напрямку до Козятина підвищення відбувається поступово, щоб не створювати різкого фінансового навантаження для мешканців.

Таким чином, подорожчання проїзду у Вінницькій області вже вплинуло на один із популярних маршрутів. Представники галузі наголошують, що зміни пов’язані не з наміром збільшити прибуток, а з потребою покривати витрати та підтримувати технічну справність автобусів.

Фахівці радять пасажирам заздалегідь уточнювати актуальні розцінки перед плануванням поїздок. У випадку подальших економічних коливань перевізники допускають можливість перегляду тарифів і на інших напрямках регіону.

