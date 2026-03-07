Подорожчання продуктів в Полтавській області стало помітним у різних категоріях товарів, передає Politeka.

Серед круп, молочних та м’ясних продуктів фіксується помірне, але стабільне зростання цін.

Гречка демонструє середню вартість 50,82 грн за кілограм. Найдешевші пропозиції у Auchan – 42,90 грн, найдорожчі в Megamarket – 64,60 грн. Порівняно з ціною минулого місяця 47,48 грн, зростання склало 2,45 грн. Коливання пов’язані з сезонністю та витратами на логістику.

Серед молочних товарів особливу увагу привертає сир твердий «Звени Гора» голандський 45%. Його середня ціна піднялася до 214,00 грн за 285 грамів. У Novus продукт коштує 214 грн, а місяцем раніше середня вартість складала 209 грн, що відображає збільшення на 5 грн. Такі зміни пояснюють витратами на виробництво та упаковку.

Свинина ошийок у Полтавській області демонструє середню ціну 311,08 грн за кілограм. Найдорожче м’ясо продають у Megamarket – 328,27 грн, а найдоступніше – у Metro за 296,40 грн. Порівняно з середньомісячним показником 315,21 грн, ціна зросла на 14,46 грн. Основним фактором є підвищення собівартості вирощування та транспортування.

Експерти зазначають, що подорожчання продуктів в Полтавській області відображає ширші економічні тенденції. Споживачам радять порівнювати пропозиції різних магазинів, планувати закупівлі та звертати увагу на акції, щоб мінімізувати навантаження на сімейний бюджет.

Також економісти рекомендують обирати локальні сезонні продукти, оскільки вони залишаються більш доступними та стабільними за ціною. У середньостроковій перспективі очікується продовження зростання вартості харчів, тому моніторинг ринку та уважне планування покупок залишаються ключовими для економії.

