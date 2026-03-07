Робота для пенсіонерів в Одеській області пропонує кілька варіантів працевлаштування, які підходять людям старшого віку.

Робота для пенсіонерів в Одеській області включає як легкі фізичні професії, так і посади в торгівлі та обслуговуванні клієнтів, повідомляє Politeka.

Ми проаналізували оголошення про роботу для пенсіонерів в Одеській області на сайті work.ua та взяли найкращі пропозиції. Про найбільш високооплачувану посаду - розповіли вкінці.

Серед пропозицій – сантехнік у компанії «Левада», яка є лідером українського ринку заморожених напівфабрикатів. Позиція передбачає стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість професійного росту, безкоштовне гаряче харчування та змінний графік.

Ще одна цікава пропозиція – водій-експедитор із заробітною платою від 35 000 до 40 000 грн. Основні обов’язки включають доставку продуктів харчування по місту Одеса та регіону.

Дана робота для пенсіонерів в Одеській області передбачає п’ятиденний графік та наявність категорій водійських прав В або С.

Найбільш високооплачувана та перспективна вакансія в місті – менеджер з продажу новобудов у Юриспрудент, АН. Заробітна плата стартує від 60 000 грн і може сягати 160 000 грн за успішні угоди.

Вакансія передбачає консультування клієнтів щодо об’єктів нерухомості, організацію показів, супровід угод та роботу з юристами для забезпечення повного юридичного захисту клієнтів.

Для старших людей ця позиція цікава тим, що допускає повну або неповну зайнятість, гнучкий графік і можливість працювати в комфортному та підтримуючому колективі.

Тож містяни можуть обрати вакансію, яка максимально відповідає їхнім можливостям і бажаному рівню доходу. Пропозицій є доволі багато і вони постфйно додаються.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: хто може сподіватися на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО в Одеській області: переселенцям дадуть більше виплат, але пощастить не всім.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі: як отримати цю підтримку.