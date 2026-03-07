Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області надають небайдужі громадяни для тих, хто був змушений втікати від війни.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області пропонують місцеві мешканці через платформу «Допомагай», повідомляє Politeka.

На сервісі публікують актуальні варіанти тимчасового розміщення як у регіоні, так і за його межами.

Серед доступних пропозицій — кімната у двокімнатній квартирі в Одесі на вулиці Жуковського. Проживання передбачає спільне перебування з жінкою 68 років. Господарка зазначає, що стороннього догляду не потребує та шукає співмешканку для спілкування у вечірній час.

Ще одне оголошення стосується трикімнатної квартири на першому поверсі на проспекті Князя Володимира Великого. Там надають окрему кімнату з усіма зручностями.

Порядна родина з Одеси готова прийняти на постійне проживання самотню жінку пенсійного віку 60–70 років. Серед вимог — відсутність шкідливих звичок і бажання стати частиною сімейного кола. В оголошенні наголошують, що шукають людину без близьких, яка втратила власне помешкання. Для контакту залишили номер телефону.

Також безкоштовне житло для ВПО в Одеській області доступне у приватному секторі на вулиці Бригадна. У будинку передбачена окрема кімната та базові зручності.

Власники готові прийняти жінку до 55 років без залежностей за умови невеликої допомоги літнім людям у побуті. Грошова оплата не вимагається.

Опубліковані пропозиції свідчать, що варіанти різняться за форматом — від спільного проживання у квартирі до розміщення в окремій кімнаті приватного будинку.

Актуальні пропозиції регулярно оновлюються, тому переселенцям радять періодично перевіряти платформу, щоб не пропустити відповідний варіант.

