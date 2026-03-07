Нова система оплати за проїзд у Тернопільській області сприятиме більш сучасній та зручній транспортній інфраструктурі для жителів громади.

З січня у Чорткові діє нова система оплати за проїзд у Тернопільській області, яка повністю переводить міський транспорт на безготівковий розрахунок, повідомляє Politeka.

Пасажири тепер можуть сплачувати проїзд картками або спеціальними пільговими носіями.

Реалізація проєкту відбулася за участі київського ТОВ «Easy Soft». Компанія впровадила автоматизовану платформу, що дозволяє вести облік пасажиропотоку та контролювати фінансові операції в режимі реального часу.

У салонах автобусів встановлено нове обладнання. Деякі машини оснащені двома валідаторами — біля передніх і задніх дверей, що пришвидшує проходження пасажирів і мінімізує черги. Для оплати достатньо прикласти банківську картку з безконтактною функцією або «Картку чортків’янина» до пристрою на кілька секунд. Після сигналу операція вважається завершеною.

Невдовзі планується запуск електронного квитка з можливістю поповнення через термінали EasyPay. Раніше видані картки залишаються чинними, а нові оформлюватимуть лише під час першого звернення або у випадку втрати чи пошкодження.

Поступове розширення механізму очікується на маршрутах сіл Чортківської громади. Там наразі зберігається готівковий розрахунок, але після встановлення валідаторів пасажири зможуть користуватися лише картками.

Впровадження цифрового формату дозволяє уніфікувати облік коштів, підвищити прозорість операцій та оптимізувати контроль перевезень. Під час руху проводитимуть перевірку факту оплати.

Пасажирам радять заздалегідь ознайомитися з правилами користування новою системою, щоб уникнути непорозумінь під час поїздок. Очікується, що нова система оплати за проїзд у Тернопільській області сприятиме більш сучасній та зручній транспортній інфраструктурі для жителів громади.

