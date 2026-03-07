Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області може вплинути на місячний бюджет сімей.

У Шосткинській громаді оголосили про можливе підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області, що торкнеться вивезення твердих побутових відходів у старостинських округах, передає Politeka.

До виконавчого комітету міськради надійшли заявки від трьох підприємств: КП «Благоустрій 2019», КП «Господар» та ОСББ «Меліоратор». Вони пропонують переглянути тарифи, щоб врахувати зростання витрат на обслуговування та логістику.

У Миронівському старостинському окрузі, де послугу надає ОСББ «Меліоратор», нинішня ціна становить 124,17 грн за кубометр, що дорівнює 17,55 грн на одну особу. Новий розрахунок передбачає підвищення до 180,72 грн за кубометр або 20 грн на людину.

У Воронізькому окрузі тариф для мешканців, які користуються послугами КП «Благоустрій 2019», може зрости з 193,18 грн до 247,40 грн за кубометр. Перерахунок на одну особу складе 30,50 грн.

Місцева влада наголошує, що остаточне рішення про зміни тарифів прийматиметься після обговорення заявок і погодження з відповідними контролюючими органами.

Експерти радять мешканцям заздалегідь планувати витрати та стежити за повідомленнями, адже підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області може вплинути на місячний бюджет сімей.

Крім того, у Сумській області також повідомляли про новий графік руху поїздів.

Зміни стосуються рейсу №6261 Люботин – Лебединська. До станції Тростянець-Смородине експрес рухається за звичним розкладом, однак зі станції Тростянець-Смородине відтепер вирушає о 17:48 замість 17:30.

Відповідно, прибуває на кінцеву станцію він о 19:33 замість 19:15. Також скориговано розклад №6266 Лебединська – Суми.

