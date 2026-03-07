Завершення опалювального сезону в Харкові ймовірно відбуватиметься поступово, з можливими коригуваннями через погоду та стан мереж.

Завершення опалювального сезону в Харкові у 2026 році ще не має точної дати, повідомляє Politeka.

Місто на сході України залишається під постійною загрозою обстрілів, що ускладнює стабільне теплопостачання. Цьогорічна зима показала: удари по енергетичних об’єктах, підстанціях та тепломережах створюють додаткові труднощі для комунальних служб.

Через атаки деякі райони залишалися без електроенергії, що безпосередньо впливало на опалення. Частини мереж відключали превентивно, щоб уникнути аварій, тож фактичне вимкнення тепла залежить не лише від температури, а й від технічного стану та безпекових ризиків.

Місто готувалося до складної зими: ремонтували тепломережі, модернізували котельні та створювали «енергетичні острови» — автономні ділянки, здатні працювати незалежно від основної системи. Завдяки цьому деякі мікрорайони залишалися з теплом навіть під час аварійних відключень.

У 2026 році остаточне рішення про завершення опалювального сезону прийматимуть місцеві адміністрації, орієнтуючись на погодні умови та стан тепломереж. Відключення планують, коли середньодобова температура трьох днів поспіль перевищить +8 °C, проте непередбачувані поломки можуть змістити терміни.

Минулого року дату визначили розпорядженням № 243 начальника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, враховуючи клімат, будівельні норми, технічні правила експлуатації та державні санітарні стандарти.

Отже, завершення опалювального сезону в Харкові ймовірно відбуватиметься поступово, з можливими коригуваннями через погоду та стан мереж. Мешканцям радять стежити за повідомленнями комунальних служб, щоб підготуватися до відключень і уникнути неприємних сюрпризів.

