У Запоріжжі запровадили новий графік руху транспорту, який стосується одного з автобусних маршрутів у будні дні.

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі почав діяти з 03.03.2026 для автобусного маршруту №72, повідомляє Politeka.

Про зміни поінформували в "Запоріжелектротранс". Відтепер у робочі дні автобус відправлятиметься з кінцевої зупинки «Бородінський ринок» раніше, ніж це було передбачено попереднім розкладом.

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі передбачає, що час відправлення перенесено з 16:48 на 16:38. Маршрут №72 є одним із популярних у місті, адже сполучає Шевченківський і Дніпровський райони.

Його загальна довжина становить 21,85 км, і щодня ним користуються мешканці різних частин обласного центру.

Саме тому навіть незначні коригування у розкладі можуть вплинути на плани пасажирів, які звикли орієнтуватися на конкретний час відправлення.

Впроваджений новий графік руху в Запоріжжі передбачає зміну лише у будні дні та стосується конкретного рейсу з кінцевої зупинки.

У "Запоріжелектротранс" закликають пасажирів врахувати оновлений час відправлення під час планування поїздок, щоб уникнути запізнень. Інші параметри маршруту, зокрема напрямок курсування та протяжність, залишилися без змін.

Окремо раніше у міськраді повідомляли про посилення безпеки у муніципальному транспорті. Наразі в автобусах, тролейбусах і трамваях працюють 124 тривожні кнопки, які підключені до пульту централізованого спостереження Поліції охорони.

У разі виникнення загрози водій або кондуктор може подати сигнал тривоги, після чого найближчий наряд отримує координати та виїжджає на виклик.

Система призначена для оперативного реагування на конфліктні ситуації, агресивну поведінку пасажирів або інші надзвичайні події під час перевезення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: кому може бути надана ця підтримка.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі: куди звертатися по гуманітарну допомогу.

Як повідомляла Politeka, Завершення опалювального сезону Запоріжжі: коли жителі залишаться без тепла.